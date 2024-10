Amadeus, gaffe di un concorrente sul nome della compagna: cita la ex

Ormai da qualche tempo, Amadeus è passato sul Nove. E. qui, ha cominciato a condurre una nuova versione del suo programma storico, I soliti ignoti. Che ora si chiama Chissà chi è, ma il cui funzionamento è pressoché identico.

Ed è proprio durante la puntata di Chissà chi è di lunedì 7 ottobre, che è andato in scena un siparietto decisamente divertente.

La gaffe del concorrente

"Identità numero 8 dacci un segnale se sei ancora vivo", si legge sull'account Instagram di Chissà chi è e Nove. Nel video si vede un concorrente, l'ignoto numero 8, per l'appunto, fare un'incredibile gaffe.

"Una volta ho aspettato una ragazza per tre ore perché si era dimenticata l'appuntamento", esordisce il concorrente. Che poi rivela: "Ma mi è andata bene, perché è la mia compagna da nove anni". Amadeus le chiede dunque il nome della donna, e lui risponde: "Valentina, penso, Arianna". L'espressione disperata sul suo volto, quando si accorge dell'errore, suscita l'ilarità del pubblico. Ma anche l'incredulità del conduttore: "Hai sbagliato il suo nome? State fermi: questa è una situazione drammatica. Ora devo capire come aiutare quest'uomo", scherza Amadeus. "L'altra chi è? Ti è venuto in mente così?", chiede Amadeus. Ma l'ignoto numero 8 risponde: "La mia ex". E poi chiede: "Non si può cancellare?".

Ovviamente, la scena non è stata tagliata. E, sotto il video diffuso sui social, i commenti sono centinaia. "Vabbè adesso di ex ne ha due", "Qualcuno sa che fine ha fatto questo ragazzo?", "Dopo essere uscito dallo studio di Chissà chi è è comparso in quello di Chi l’ha visto”, "Qui ci voleva la botola che si apriva sotto, ma è un altro programma", sono sono alcune delle battute che si possono leggere.