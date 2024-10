MCS presenta la nuova collezione Fall Winter 2024

il racconto della collezione

Homeboy, il film di Michael Seresin, incarna un mondo di contrasti, dove lo stile del cowboy urbano si fonde con lo sportswear vintage. Da questa evocazione e con questa ispirazione così forte nasce il racconto della collezione. Il denim viene arricchito da dettagli utility e sportivi creando un look autentico e vissuto. La palette colori è raffinata, con tonalità minerali come il verde e il giallo sulfureo, accostate a un grigio lavico e punte di arancio zafferano, per un contrasto vibrante che illumina l’intera proposta. Le silhouette si ispirano all’abbigliamento della tradizione americana, con fit moderni e confortevoli, perfetti per un guardaroba che sposa lo stile classicità e contemporaneità.

Hybrid City, l’evoluzione della vita urbana

Il range MCS 2024 prosegue con la sezione Hybrid City che rappresenta invece l’evoluzione della vita urbana, sempre più orientata verso la sostenibilità e qualità. In un contesto di città in trasformazione, la collezione MCS offre capi versatili e funzionali. I materiali tecnici come nylon, cotone, gabardine ritorte e tessuti spalmati sono esaltati da una palette grafica e materica, che combina estetica e performance. Le silhouette sono avvolgentie comode, ideali per affrontare con stile e praticità le sfide della vita quotidiana.

i capi iconici

La collezione FW24 si distingue per i suoi capi iconici, tra cui capispalla in suede e pelle lucida, disponibili nelle sofisticate tonalità di nero e marrone. Le camicie, sia a tinta unita che a quadri vivaci, richiamano l'estetica del mondo cowboy, mentre la maglieria offre una vasta gamma che include dolcevita e girocollo. Anche quest’anno MCS sceglie l’orizzonte delle Dolomiti che rappresenta la natura incontrastata e la più vera identità del brand.