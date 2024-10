Walter Brugiolo, morto il bimbo che cantava Popoff allo Zecchino d'Oro

DAL CAROSELLO ALLA POLITICA

Nato il 6 giugno 1961 a San Venanzio di Galliera, in provincia di Bologna, dove abitava tuttora, Walter Brugiolo ha vissuto un grande momento di popolarità dopo la vittoria del 1967 allo Zecchino d’Oro. Non solo come protagonista di varie pubblicità di Carosello, ma anche come cantante e attore nei musicarelli, i film musicali dedicati alle canzoni di successo dell’epoca. Da bambino ha infatti collaborato con celebrità come Al Bano e Romina Power, Little Tony e Mario Tessuto, apparendo in Zum Zum Zum - La canzone che mi passa per la testa (1968), Lisa dagli occhi blu (1969), Il suo nome è Donna Rosa (1969), Zum Zum Zum nº 2 o Sarà capitato anche a voi (1969) e Mezzanotte d'amore (1970). Nel 2008 ha invece partecipato come ospite allo Zecchino d'Oro, dove ha cantato Il tortellino insieme a Massimo Bartolucci. Inoltre, per 27 anni Brugiolo ha lavorato come responsabile dei sistemi informatici ed energetici di una grande cooperativa di costruzioni di Bologna, nel 2008 si è candidato alle elezioni politiche in Emilia-Romagna nelle liste dell'Unione di Centro per la Camera dei deputati e dal 2011 ha ricoperto il ruolo di direttore di una scuola elementare privata a Galliera, istituita grazie all’aiuto della moglie Alessandra e intitolata a Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell'Antoniano. Brugiolo ha anche ripreso l’attività canora con i “Vecchioni di Mariele”, un coro di adulti composto da ex bambini dello Zecchino d'Oro.