Gigi Buffon e Ilaria D'Amico sposi. Tra i testimoni Monica Bellucci

Ieri, sabato 28 settembre sulle colline lucchesi, dopo dieci anni insieme, l’ex portiere della Nazionale e la giornalista hanno pronunciato il fatidico sì . Alla cerimonia con rito civile con un ristretto numero di invitati, seguono oggi i festeggiamenti allargati ai tanti ospiti. Sei i testimoni di nozze, per lo sposo Alessandro Nista, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini, per la sposa Monica Bellucci - giunta accompagnata da Tim Burton - Georgia Cavazzano e Angela Pedrini.

"Finalmente NOI", il post su Instagram

Ilaria D'amico ha voluto che fosse la sua amica e collega Francesca Fogar a celebrare il matrimonio con rito civile. Tra gli ospiti illustri, Allegri, Andrea Agnelli, Bonucci, Barzagli, Chiellini e Spalletti. In Versilia, oggi, domenica 29 settembre, al via la grande festa sul mare presso il bagno La Romanina di proprietà della famiglia Buffon. Con un romantico e semplicissimo post sui canali ufficiali degli sposi, la coppia annuncia il loro matrimonio. "Finalmente NOI": la frase, a corredo di una foto da album dei ricordi che li vede elegantissimi. Lei raggiante con un bouquet di rose in mano è avvolta in un abito bianco in pizzo che le scopre le spalle, lui sorridente in un impeccabile abito blu firmato Giorgio Armani.