Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata

Martedì 17 settembre Sara e Fabio sono stati protagonisti di un falò di confronto molto accesso. I ragazzi hanno portato in luce varie tematiche: dalla difficoltà di costruire una relazione al tradimento del ragazzo. Al termine dell’incontro, i fidanzati hanno deciso di uscire insieme per chiarire alcuni dubbi.

La trasmissione, giunta alla sua tredicesima edizione, vede alcune coppie separarsi per ventuno giorni: le fidanzate in un villaggio in compagnia di tredici tentatori e i fidanzati con tredici tentatrici in un altro villaggio.