Mind Fest, tre giorni di innovazione, sostenibilità e musica

Milano è sinonimo di moda, design, creatività. Milano è forse la città in cui la creatività insita nel DNA italiano ha la maggiore possibilità di trovare il terreno fertile di stimoli diversi, la cura che accompagna la crescita grazie a formazione e innovazione, e quel mercato in cui mettere in mostra i frutti di questo importante processo, e a cui viene chiesto di sposare il valore sempre più attuale della sostenibilità. Ma Milano, oltre che offrire molto, chiede molto, soprattutto ai più giovani, la Generazione Z, che queste sfide le vive nel proprio quotidiano. E a loro chiede una forza interiore e un equilibrio

mentale che è più facile conquistare quando si hanno le giuste informazioni e la giusta sensibilità per parlarne.



Da tutte queste istanze nasce la prima edizione di MIND FEST, un progetto pionieristico che fonde creatività italiana, innovazione, sostenibilità ed economia circolare. Ma anche inclusione, e attenzione verso il tema della salute mentale, poco considerata nei decenni passati ma che la storia recente degli ultimi anni ha posto come prioritaria per la crescita di questa generazione che vive con grande sensibilità la trasformazione di tutti i punti di riferimento delle precedenti. MIND FEST non è infatti solo un evento, ma un movimento per sensibilizzare e ispirare le nuove

generazioni a costruire un futuro più sostenibile, inclusivo e creativo. La visione alla base di MIND FEST è il desiderio di creare un futuro in cui la creatività - in particolar modo la moda, di cui Milano proprio in quei giorni è l’incontrastata capitale - diventi il catalizzatore per il cambiamento sociale, culturale e ambientale. Una tre giorni dedicata alle grandi sfide del nostro millennio, sostenibilità ambientale e sociale e

innovazione raccontate attraverso la creatività, la moda e la formazione con talk, incontri, ma anche tanta musica. Nell’area del festival saranno inoltre presenti anche diversi punti di ristoro.



Non c’è festa senza musica! In Piazza del Cannone, dalle 18 all’1 di notte, tre djset ad alto tasso adrenalico

Venerdì 20 settembre

POLIANIMALI – la crew che organizza, da ormai 10 anni, eventi per la community studentesca del Politecnico di Milano. In consolle DJ Alfredo Carpinelli, Ømmi, 039Soundsystem e Tarantino.



Sabato 21 settembre

BPARTY – party crew n° 1 a Milano, ha portato i propri eventi in giro per tutta la penisola ed è il promotore e organizzatore del Festival. DJ Luciano Licchetta, Alex Silvestri, Aldave e Filippo Rubino.



Domenica 22 settembre

RED LINE – Nato nel 2022 per offrire ai giovani del settore della moda un luogo in cui esprimersi, lasciarsi andare e divertirsi, è divenuto un link tra moda e musica rivolto a tutti. Live set di Roy Ventura, Romano cinque, ITSBLEY, NIIO, 2crimese.