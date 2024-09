Moda, D1 Milano, i nuovi orologi ispirati all'espressionismo astratto

I nuovi segnatempo del brand italiano creano una sinergia tra accessori quotidiani e arte. La tecnica del dripping, usata per decorare la superficie, fa in modo che nessun orologio sia uguale a un altro

L'autunno di riempie di colori grazie a D1 Milano che ha lanciato sul mercato la sua nuova collezione di orologi Polycarbon Dot, oggetti di design Made in Italy caratterizzati da un motivo originalissimo di gocce di vernice.

Gli orologi, già disponibili per il pubblico, rappresentano l'ultima evoluzione del marchio di accessori celebre per il suo stile minimalista, il risultato dell'esplorazione di un territorio artistico che affascinerà chi è alla ricerca di dettagli unici per personalizzare il proprio look.

I nuovi Poly Dot sfidano la serialità. Ciascuno è diverso dall'altro grazie alla fattura artigianale che utilizza la tecnica del dripping.

L'ispirazione, l'espressionismo astratto

Quando la vernice colorata viene lasciata cadere su una superficie non si sa mai quale sarà il risultato.

Da questa sperimentazione nasce l'esclusività dei Poly Dot di D1 Milano che ha lavorato con gli orologi usandoli come una tela su cui far scivolare delicatamente le gocce di vernice liquida.

Il risultato è tale da non permettere a nessuna creazione di essere identica ad un altra, una diversità che sfida la serialità, il criterio che normalmente rende unico un orologio.

Per questa nuova linea, gli artigiani di D1 Milano si sono ispirati all'espressionismo astratto. Ogni orologio è speciale e rappresenta un piccolo capolavoro contemporaneo.

Design, funzionalità e arte, dunque, si incontrano su un accessorio da polso che resta pensato per la quotidianità.

Ogni orologio D1 Milano parte da uno studio che punta al massimo del comfort senza perdere di vista la resistenza garantita dal materiale principale, il policarbonato, appunto. leggi anche Settimana della moda, l'omaggio floreale di Liviana Conti per le donne

L'incontro tra design e arte Gli orologi Poly Dot sono stati realizzati da D1 Milano in due varianti cromatiche, bianco e nero, base di partenza per la lavorazione con le gocce di vernice colorata (che somigliano a piccoli pois, come il nome del modello suggerisce), dal forte impatto cromatico.

Ogni orologio è stato progettato con una cassa da 37 mm, una taglia unica che lo rende adatto a tutti.

D1 Milano, realtà dell'orologeria italiana con oltre dieci anni di storia, studia nuovi percorsi di stile per gli orologi da polso, coniugando la modernità alla grande tradizione del segnatempo Made in Italy.

Le creazioni del brand sono distribuite in tutto il mondo, tra rivenditori autorizzati e flagshipstore, da New York, a Milano, a Dubai.



