A Milano , nei giorni della Fashion Week , la moda è letteralmente ovunque e per sentirsi parte dell'evento e trovare spunti ricchi di stile, basta immergersi nell'atmosfera glamour che si respira in città o fare un giro nelle sue strade principali. Nel fitto elenco di iniziative pensate per il popolo della moda che affolla i punti nevralgici di Milano durante la Fashion Week di settembre ( IL PROGRAMMA DELLE SFILATE ), spicca quella di Liviana Conti che ha pensato di far conoscere meglio al pubblico la sua nuova collezione per la Spring/Summer 2025 attraverso un omaggio a tema floreale : un braccialetto ispirato al motivo dell'ultima collezione “Rosa - Rosae”, disponibile per tutti quelli che ne faranno richiesta fino al 20 settembre . Come averlo? Basterà passare per Piazza San Babila dove è stato allestito un pop up del brand.

I dettagli dell'iniziativa

Milano e la moda sono un binomio indissolubile, ancora più evidente nei giorni in cui in città ci sono le sfilate.

Gli appassionati di moda e stile potranno portarsi a casa un cadeau speciale, una edizione limitata che ricorderà loro proprio questa Fashion Week di settembre, passando per la storica edicola di Piazza San Babila, in questi giorni trasformata in un pop up Liviana Conti, decorato con rose stilizzate, che richiamano il tema della collezione S/S 2025 “Rosa - Rosae”.

Lì, dal 17 al 20 settembre, dalle 10:00 alle 18:00, potrà essere ritirata una card che vi condurrà direttamente in uno dei due store del marchio, in Via della Spiga e in Via Manzoni, angolo Via Bigli.

Nello store, i possessori di card potranno richiedere l'esclusivo braccialetto in tessuto che richiama lo stile della collezione per la prossima bella stagione.

Liviana Conti ha lavorato sul tema floreale ripensando la rosa in tutte le sue più interessanti varianti stilistiche.