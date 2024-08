Marilyn Monroe, via la statua scandalosa davanti al museo

Dopo una battaglia legale durata anni, la scultura ispirata alla celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza sarà trasferita entro un mese perché ritenuta "di cattivo gusto e sessista"

La statua alta otto metri di Marilyn Monroe con la gonna bianca gonfiata dal vento, che è stata realizzata all’artista Seward Johnson, si intitola Forever Marilyn ed è ispirata alla celebre scena del film Quando la moglie è in vacanza, sarà trasferita entro un mese dalla piazza di Palm Springs, in California, dove troneggia di fronte al Palm Springs Art Museum, ad un parco. La decisione di rimuovere la scultura, che era stata acquistata per un milione di dollari dal proprietario di un resort, è arrivata dopo una petizione e una battaglia legale contro l’attrazione, che secondo alcuni residenti sarebbe “di cattivo gusto e sessista”.