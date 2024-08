Zac Efron ricoverato in ospedale dopo un incidente a Ibiza

Come riporta Tmz, due membri dello staff hanno tirato fuori l'attore dalla piscina di una villa perché si trovava "in difficoltà" per un "piccolo incidente di nuoto"

Zac Efron è stato ricoverato in ospedale dopo un “piccolo incidente di nuoto” avvenuto venerdì 2 agosto in una villa a Ibiza. Come riporta Tmz, due membri dello staff hanno tirato fuori dalla piscina l’attore di Iron Claw, 36 anni, che si trovava “in difficoltà”. Il portavoce del divo di Hollywood non ha fornito ulteriori spiegazioni sull’accaduto in acqua, ma ha comunque definito l’incidente “di lieve entità”. Dopo un breve ricovero precauzionale in ospedale, Efron è stato dimesso già sabato 3 agosto.