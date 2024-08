Ferragostia Antica, rassegna di musica e arte tra ricchezze storiche

Ferragostia Antica torna, con l’ottava edizione ad animare il Borgo di Ostia Antica per valorizzare le straordinarie ricchezze storiche, archeologiche e paesaggistiche del Municipio X. Dall'8 al 16 agosto 2024, le visite guidate performative che attraverseranno in maniera non convenzionale luoghi eccezionalmente aperti al pubblico e la messinscena degli spettacoli multidisciplinari in programma animeranno il Borgo rinascimentale di Ostia Antica, perfetta scenografia naturale per lasciarsi trasportare in altri mondi e altre epoche tra Circo-teatro, arte di strada, musica e danza, per un totale di 14 eventi coinvolgenti, emozionanti, immersivi e gratuiti.



Tutti gli eventi sono a 𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 libero fino a esaurimento posti. Per le visite guidate performative, prenotazione è obbligatoria scrivendo a ferragostia.visite@gmail.com