Tenacious D, duo con Jack Black fa scalpore per dichiarazioni su Trump

Si sono scatenate polemiche dopo le dichiarazioni di Kyle Gass, uno dei membri del duo rock composto anche dal celebre attore americano. “Non mancate Trump la prossima volta”, queste le parole espresse sul palco dal musicista, al centro di dure critiche



Kyle Gass dei Tenacious D è sotto accusa dopo aver fatto un commento che il magazine americano Variety definisce “controverso” sul tentato assassinio di Donald Trump. Il 14 luglio, il giorno dopo l’attentato in cui Trump è stato colpito da un proiettile durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, i Tenacious D — il duo rock composto da Gass e dall'attore Jack Black — hanno suonato all'ICC Sydney Theatre in Australia, dove hanno contemporaneamente festeggiato il 64º compleanno di Gass.

In un filmato catturato dai fan, si vede Black presentare una torta di compleanno a Gass sul palco e chiedergli di "esprimere un desiderio". Gass risponde: “Non mancate Trump la prossima volta”, riferendosi alla sparatoria avvenuta meno di un giorno prima. Il video cattura anche il pubblico che reagisce con risate.



Le critiche ai Tenacious D

Dopo che il video ha iniziato a circolare online, molte persone hanno iniziato a criticare Gass e la band per aver scherzato sulla questione del controllo delle armi e della violenza armata negli Stati Uniti. I rappresentanti di Gass e dei Tenacious D per ora non hanno risposto alla richiesta di commento da parte del magazine Variety.

Trump è stato colpito all'orecchio dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco da una posizione elevata fuori dal luogo dell'evento, come hanno confermato i servizi segreti degli Stati Uniti il giorno della sparatoria. I servizi segreti hanno "neutralizzato" l'assalitore, che è morto. Una persona tra la folla è stata uccisa dai colpi di arma da fuoco e due sono rimaste gravemente ferite. Nel frattempo, i Tenacious D hanno in programma una serie di concerti a ottobre a sostegno di Rock the Vote, l'organizzazione no-profit apartitica dedicata a costruire il potere politico dei giovani.

approfondimento Video Games, la nuova canzone dei Tenacious D di Jack Black

Un politico australiano chiede l'espulsione dei Tenacious D

Dopo che Kyle Gass ha fatto la battuta sull’attentato all’ex presidente americano durante un concerto a Sydney domenica 14 luglio, un politico australiano ha chiesto l’espulsione del gruppo comico rock Tenacious D. Il senatore Ralph Babet, leader dell'United Australia Party, è intervenuto sui social media lunedì sera per chiedere che i Tenacious D siano espulsi dall'Australia per la battuta di cattivo gusto. In un comunicato stampa, Babet ha affermato che i commenti di Gass non erano una battuta, e ha chiesto al ministro dell'immigrazione australiano Andrew Giles di "revocare i loro visti”.

Babet ha aggiunto: "Qualsiasi cosa meno dell’espulsione è un'approvazione della sparatoria e del tentato assassinio di Donald J. Trump”. I Tenacious D hanno ancora quattro date rimanenti della loro tournée australiana, tra cui spettacoli a Newcastle, Brisbane, Melbourne e Adelaide. Babet si è precedentemente schierato contro la censura. A febbraio, il senatore è stato al centro di una tempesta politica in Australia per aver condiviso clip grafiche di un incidente di accoltellamento, che il governo australiano aveva ordinato a X, precedentemente Twitter, di rimuovere a causa della natura violenta e inquietante del filmato. Dopo che i tribunali australiani avevano confermato un'ingiunzione contro la pubblicazione delle clip dell'accoltellamento, Babet ha comunque pubblicato due volte il filmato grafico sul suo account X. "Senza la libertà di parola, la nostra nazione cadrà," ha poi twittato. approfondimento Tenacious D in concerto al Carroponte di Milano il 10 giugno 2023