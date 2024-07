Dolce e Gabbana in Sardegna, look e star alla sfilata di Alta Sartoria

9/12 Courtesy Dolce & Gabbana

Look sartoriali anche per (da sinistra) gli attori Theo James, Lucien Laviscount e Michele Morrone (quest'ultimo, anche modello e volto ufficiale di Dolce & Gabbana). Per il primo, un completo marrone in lana leggera, fatto su misura; l'attore di Emily in Paris in top Alta Sartoria 2023, visto in passerella ad Ostuni. Morrone, invece, indossa una camicia con stampa leopardata

Dolce & Gabbana, la sfilata ad Ostuni di Alta Sartoria maschile. FOTO