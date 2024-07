Eva Amurri, figlia di Sarandon: polemiche sull'abito da sposa scollato

L'eco del giorno delle nozze dura a lungo, spesso, per giorni e giorni. Ciò è sicuramente vero per Eva Amurri , la primogenita di Susan Sarandon , attrice come la madre ma anche blogger e influencer, che sta continuando a discutere del suo giorno del Sì coi suoi follower, oltre duecentoventimila solo su Instagram, a causa delle scelte di stile per il suo matrimonio. La sposa è stata accusata da un buon numero di utenti di aver indossato un vestito troppo scollato , sicuramente inadeguato per il suo décolleté, naturalmente generoso. Le critiche non hanno risparmiato neppure il design dell'abito, ricco di trasparenze sul bustier, ridicole - secondo alcuni - per una sposa di quasi quarant'anni . Lei, la sposa, ha reagito con vigore ed ironia e ha rivendicato il suo diritto a sentirsi elegante e sexy nel suo abito bianco.

La risposta della sposa ai commenti social



Eva Amurri è più che felice di come si è svolto il suo matrimonio e lo ha raccontato ampiamente sui social, tra i post e nelle Stories, spiegando come la giornata sia stata perfetta perché, tra le altre cose, ha riunito la sua famiglia allargata (Amurri è la figlia di Susan Sarandon e di Franco Amurri, regista italiano ma ha volto alle sue nozze anche l'attore Tim Robbins, secondo marito di sua madre che, per lei, è stato come un padre).

La trentanovenne si è soffermata, inoltre, a dare una risposta a tutti quelli che si sono sentiti in diritto di commentare i post con le foto ufficiali delle sue nozze, diffuse in esclusiva da People Magazine, esprimendo giudizi negativi sul suo abito da sposa, in particolare, sulla sua scollatura.

“A chiunque si senta scandalizzato dal fatto che il mio seno non fosse nascosto, sentitevi liberi di fare uno screenshot”, scrive la sposa, su una foto di lei in abito bianco pubblicata nelle Storie.

La risposta è indirizzata agli utenti che hanno espresso commenti poco felici sul suo abito e sui suoi gusti in fatto di moda.

Per alcuni il dress con bustier è semplicemente “orrendo” nella parte alta, ovvero il top, inadeguato per il décolleté della sposa, giudicato troppo in vista per un giorno così solenne.

I più gentili si sono limitati a dire che gli abiti senza spalline non sono per tutti, partecipando a una discussione parecchio animata che, a distanza di qualche giorno prosegue, ancora nelle Stories di Amurri che sta pubblicando meme e post di altri utenti il cui messaggio è chiaro: quello è il suo seno e non vede ragioni per nasconderlo.