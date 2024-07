Fiorello commosso alla festa dei 18 anni della figlia Angelica

Si è tenuto a Roma il 28 giugno 2024 un grande party per festeggiare il raggiungimento della maggiore età della figlia di Fiorello. In rete c'è stato un fiorire di foto e video postati dagli invitati alla festa. E il primo ballo di papà con la figlia finalmente maggiorenne è stato un momento di grande commozione



Lacrimuccia per Fiorello, anzi tante lacrimucce, scese copiosamente sulle gote dello showman per la commozione di vedere sua figlia Angelica ormai maggiorenne.

Per celebrare il passaggio dalla minore alla maggiore età di lei, si è tenuto a Roma il 28 giugno 2024 un grande party.

In rete c'è stato un fiorire di foto e video postati dagli invitati alla festa. E il primo ballo di papà con la figlia 18enne è stato un momento di grande commozione.

Angelica Fiorello è la figlia del celebre personaggio televisivo e radiofonico, avuta con sua moglie Susanna Biondo.

La ragazza era raggiante, vestita con un lungo abito rosso a balze. Gli scatti e i video circolati sui social network di chi era presente al party hanno dato un succulento assaggio della torta, grandissima e a forma di 18.

Accanto alla festeggiata, i due genitori, emozionati e felicissimi. Si vede Fiorello scoccarle un bacio e poi aprire le danze inaugurando lui per primo, con lei, il ballo d’inizio.



Fiorello commosso Un Fiorello per noi inedito, con lacrime agli occhi: lo showman ci ha abituato talmente tanto a versare noi lacrime - dal ridere - che difficilmente ce lo saremmo immaginato così...

La “sua” Angelica studia al liceo classico; ha ereditato dal padre il talento musicale: ha un’ugola parecchio dotata e come hobby fa la cantante. Quest'anno si è esibita in un duetto in occasione della festa del papà, aprendo una puntata di VivaRai2! insieme a Fiorello, a cui è legatissima. L'anno scorso lo aveva sorpreso, in diretta, nel giorno del suo compleanno, quando gli ha dedicato la canzone Io vagabondo dei Nomadi. Presente al party anche la sorella maggiore di Angelica, Olivia Testa, 27 anni, nata da una precedente relazione di Susanna Biondo.

approfondimento Rosario Fiorello riceve il Sigillo di Ateneo

In Salento fino a qualche giorno fa Fino a qualche giorno fa, Fiorello e famiglia si trovavano in Salento per godersi il meritato relax vacanziero dopo una stagione di lavoro molto intensa e impegnativa, che l’ha visto all'alba con Viva Rai2 e anche grande protagonista durante il Festival di Sanremo, per l'ultima edizione condotta dal suo grande amico Amadeus.

approfondimento Fiorello fa irruzione ad un addio al nubilato: cosa è successo. VIDEO