"Dream Role", gli scatti di Peter Chelsom in mostra al Forte

Il regista Peter Chelsom si racconta attraverso la macchina fotografica: ecco Dream Role, mostra evento a cura di Beatrice Audrito, visitabile fino al 14 luglio al Fortino Leopoldo I a Forte dei Marmi: cinquanta immagini esposte, alcune mai rese pubbliche, di Jerry Lewis, Jennifer Lopez, Kate Beckinsale, Diane Keaton, Charlton Heston, Gary Oldman, ma anche di persone comuni ritratte a New York. Le foto sono in edizione limitata e si possono acquistare

“Sono un po’ preoccupato perché per me la fotografia è sempre stata una passione, qualcosa di molto personale!” ammette Peter Chelsom non appena inizia a raccontare cosa significa Dream Role, per lui: non solo una mostra, ma molto di più. Abituato a lavorare sul set e circondato da tante persone, ha sempre immaginato la fotografia come una passione, e non una professione. Un modo per rilassarsi, quasi come cucinare o fare una passeggiata. Poi, però, qualcosa gli ha fatto cambiare idea, o meglio, l’ha portato ad immaginare una mostra con gli scatti raccolti in tanti di anni: l’invito del sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, e l’idea di poter stampare le fotografie in edizione limitata, elemento che gli ha permesso di controllare al meglio la qualità delle istantanee.

Dal cinema alla fotografia: le storie di Peter Chelsom

Grazie a Beatrice Audrito, che ha curato l’esposizione fotografia, il regista di Serendipity, Shall We Dance, Funny Bones, racconta più storie attraverso le sue foto. Il percorso espositivo, infatti, si suddivide in più sezioni: la prima è dedicata a Treacle, Hear My Song e Funny Bones, trilogia di film girata a Blackpool, sua città natale situata sulla costa nord-occidentale dell’Inghilterra. La seconda sezione racconta gli anni di Hollywood, mentre il terzo spazio è dedicato a Forte dei Marmi, città che ospita la mostra, con un ciclo di scatti che ripercorrono momenti e dietro le quinte di Security, uno degli ultimi film di Peter Chelsom, girato interamente a Forte dei Marmi nel 2021 con Marco d’Amore, Silvio Muccino, Beatrice Grannò, Fabrizio Bentivoglio, Maya Sansa, Ludovica Martino.

Un progetto diventato realtà

“Dream Role, sezione che dà il titolo alla mostra, presenta un progetto fotografico che Peter Chelsom aveva in serbo da tempo: invitare alcuni attori famosi a posare per lui interpretando il loro ruolo dei sogni, ovvero quella parte che non hanno mai avuto o che non avrebbero mai sperato di avere. Gary Oldman, Adrian Dunbar e Tara Fitzgerald sono solo alcuni degli attori che hanno partecipato al progetto, fotografati nel loro ruolo dei sogni” ci spiega Beatrice Audrito, curatrice della mostra.

New York Bench Series

All’interno della mostra c’è anche una parte dedicata a delle istantanee fatte a New York, molti anni fa: foto mai pubblicate prima, che ritraggono delle persone comuni sulle panchine della Big Apple: “Ho tenuto per me queste foto per molto tempo, mi sentivo un po’ a disagio…sono ritratti fatti a sorpresa, ma credo che anche questo sia l’aspetto essenziale, e bello, della fotografia: cattura istanti che spesso non si possono costruire, e la spontaneità regala attimi stupendi” confida Chelsom. E cosa augura a chi vedrà questa mostra?, gli chiediamo. “Spero le persone trascorrano del tempo piacevole, e tornino a casa felici” dice il registra-fotografo, sorridendo. Noi abbiamo visto Dream Role, e sì: siamo tornati a casa felici. A fortunate accident, come dicono nel film Serendipity.