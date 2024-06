Tre giorni dedicati alla cultura e alla moda, finalizzati alla scoperta delle meraviglie di un territorio ricco di realtà artigianali storiche e indipendenti nei quali si inseriscono imperdibili percorsi espositivi, appuntamenti musicali e talk, tra le vie del centro storico, i sotterranei e spettacolari palazzi d'arte

Una grande festa in tutta la città, dai musei, ai caffè, agli Atelier, alle botteghe delle strade del centro storico. Lucca e le sue realtà artigianali territoriali, espressione del Made in Italy, saranno in prima linea per Lucca fashion Week(end), un evento che, come suggerisce il nome, si estenderà in città per tutto il fine settimana, da giovedì 27 a sabato 29 giugno.

L'appuntamento, giunto alla seconda edizione e realizzato dal Comune della città in collaborazione con la Camera di Commercio, le Associazioni di categoria e l'Associazione culturale POP, ha lo scopo di mettere in connessione le molte realtà che animano il territorio lucchese facendole conoscere ai visitatori in una combinazione di arte, intrattenimento e cultura che mette la moda in primo piano.

I percorsi nel centro storico di Lucca Dopo l'edizione zero della scorsa estate, torna Lucca Fashion Week(end), in versione più grande e più strutturata. Tre giorni di appuntamenti all'interno di un maxi evento che coinvolge la città di Lucca che darà il benvenuto a ospiti e partner speciali in nome di una sinergia creativa che punta a valorizzare il territorio e la sua storia spianando la strada per un futuro fatto di saper fare e di bellezza Made in Italy.

Nel programma, presentazioni di creazioni di Atelier storici e giovani brand indipendenti, installazioni e mostre, talk, itinerari costruiti ad hoc per le vie della città da percorrere a piedi, tutto nell'ottica dell'incontro e della sostenibilità.

Punti nevralgici e luoghi di ritrovo, Via dei Fossi, l'antica via della seta, tessuto protagonista, al centro di dimostrazioni dal vivo con antichi telai dell’Associazione Tessiture Lucchesi, i sotterranei della città, che accoglieranno giovani designer e realtà artigianali, e le vie della città interessate dal progetto "Artisanal Crossroad" che coinvolge botteghe e store storici che ospiteranno, in qualità di mentori, realtà emergenti. Al Loggiato Pretorio, Armani Beauty guiderà i visitatori all'interno di itinerari di bellezza e olfattivi.



Arte, moda e cultura: le mostre e i talk Molte le location storiche aperte al pubblico e ai visitatori per esposizioni speciali in tema con l'evento. Negli presso gli Spazi Ex Cavallerizza c'è “Antonio Canova e il Neoclassicismo a Lucca”, un dialogo tra i capolavori in marmo e quelli in seta del maestro Roberto Capucci, a cura di Vittorio Sgarbi.

“Barbie Show”, presso la fondazione Banca del Monte esporrà bambole Mattel dal 1959 al 1980 provenienti dalla collezione privata di Renata Frediani. Nella stessa location, in mostra anche una selezione di numeri d’archivio della rivista Italia Domani settimanale per capire le origini della narrazione della moda tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Anna Molinari, stilista e fondatrice di Blumarine, animerà un talk venerdì 28 giugno.

Eventi collaterali: musica classica e fumetto Nella sera di venerdì 28 giugno la città ospiterà la grande musica classica, il concerto evento Puccini secondo Muti, trasmesso in diretta in mondovisione, un omaggio al compositore italiano nato a Lucca e scomparso cento anni fa.

Moda, musica ma anche fumetto, nella città che ospita il Lucca Comics & Games. Oltre alla collaborazione con il fumettista Giacomo Bevilacqua, che ha realizzato il poster della manifestazione, un talk aperto al pubblico dedicato all'incontro tra moda e mondo dei manga e dei fumetti, con Cosimo Lorenzo Pancini, director of art di Lucca Comics & Games, il fumettista Alberto Pagliaro e Marta Biagini, stylist per brand internazionali. leggi anche Moda in mostra, IUAD Napoli presenta "Babylon:Da Esotico a Eccentrico"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucca Fashion Weekend (@lucca_fashionweekend) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucca Fashion Weekend (@lucca_fashionweekend) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie