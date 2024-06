Come sta Antonella Clerici, oggi il rientro a casa dall'ospedale

L'annuncio con un post sui social: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco❤️ tra alberi, natura, animali", ha scritto la conduttrice sul suo profilo Instagram

Dopo aver informato i suoi follower di un’operazione avvenuta d’urgenza con la quale le sono state asportate le ovaie, la conduttrice televisiva, torna ad aggiornare il suo pubblico e lo fa ancora una volta attraverso i suoi social, ringraziando per la vicinanza e l'affetto ricevuto in questi giorni di ricovero in ospedale., annuncia di essere stata dimessa. Antonella Clerici è tornata a casa, scrive di stare meglio e di aver bisogno di una convalescenza tranquilla nella sua adorata casa, tra alberi, natura, animali e circordata dall'amore dei suoi cari.