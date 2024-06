Al via Temptation Island 2024 ( FOTO ). Filippo Bisciglia torna alla guida del programma che da anni tiene compagnia al pubblico estivo. Al centro sei coppie. Ecco tutti i dettagli della nuova edizione in partenza prossimamente.

Temptation Island 2024, tutto quello che c’è da sapere

Da oltre dieci anni Temptation Island racconta il percorso di alcune coppie alle prese con i propri sentimenti tra falò di confronto, dubbi e tentazioni. La guida all'edizione 2024.

Temptation Island 2024, chi conduce

Filippo Bisciglia torna al timone del programma. Il conduttore ha già guidato dieci edizioni accompagnando numerose coppie nei loro viaggi nei sentimenti. Bisciglia ha condiviso una serie di scatti dal backstage della trasmissione sul suo profilo Instagram: “Vi vedo, siete in attesa”.

Temptation Island 2024, la sigla

Anche quest’anno la sigla della trasmissione è Love The Way You Lie, la canzone di Eminem e Rihanna. Nel tempo il brano è divenuto un elemento caratterizzante del programma.

Tempation Island 2024, il numero di puntate

Al momento la produzione non ha annunciato il numero esatto di appuntamenti. Nel 2023 la trasmissione ha avuto sei puntate.