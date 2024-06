Temptation Island, svelate altre due coppie del programma

Christian e Ludovica , fidanzati da quasi due anni, hanno deciso di mettersi in gioco nel programma. Il ragazzo ha raccontato: “Ho 34 anni, vengo da Vasto e sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché Ludovica mi ha lasciato due volte dicendomi che era un po’ confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me, quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”.

Martina e Raul formano invece la quarta coppia di Temptation Island 2024. La ragazza ha raccontato al programma: “Ho 26 anni e vengo da Roma. E sono fidanzata con Raul da dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo tanto è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”.