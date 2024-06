Temptation Island, annunciata la seconda coppia Jenny e Tony

Jenny e Tony sono la seconda coppia di Temptation Island 2024. La ragazza: “Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua”

Jenny ha raccontato: “Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita, lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze, per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte tre, ecco, questo è Tony”. Il fidanzato ha commentato: “Così mi fai sembrare un mostro”.

Il fidanzato ha risposto: “In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e son rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma, anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, per me”.

Filippo Bisciglia tornerà alla guida del programma per la decima volta, al momento nessuna notizia ufficiale sulla data di inizio e sul numero di coppie partecipanti. La sigla della trasmissione è ancora una volta Love The Way You Lie di Eminem e Rihanna.