L'ex Spandau Ballet Ross William Wild a processo per stupro

È cominciato martedì 11 giugno a Londra il processo per violenza sessuale contro Ross William Wild, ex cantante degli Spandau Ballet. Wild, al secolo Ross Davidson, è accusato di una serie di abusi sessuali contro tre donne e di averne violentate tre tra il 2013 e il 2023. Il musicista si sarebbe anche filmato mentre molestava sessualmente le sue vittime durante il sonno.

Un’altra aggressione sarebbe avvenuta a Cannes, in Francia, nel maggio del 2018, mentre il musicista era in visita alla città in occasione del Festival del cinema. Una quarta donna sarebbe invece stata stuprata a casa di Wild, con tanto di registrazione non consensuale dell’atto sessuale, con un trattamento che sarebbe stato quello di una “schiava sessuale”. “L’imputato, se questi fatti sono reali, è stato un individuo completamente manipolatore e sadico”, ha detto Hearnden.