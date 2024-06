Elodie al matrimonio della mamma Claudia Marthe: assente Iannone

La cantante ha condiviso con i fan di Instagram le emozioni delle nozze di sua madre, a cui è legatissima. Nelle Stories, gli istanti magici della cerimonia e un assaggio del suo look e di quello della sposa (che ha indossato due abiti)

Un matrimonio di famiglia vale come eccezione a ogni regola di riservatezza anche per Elodie che, infatti, ha condiviso con i suoi fan di Instagram, un pubblico di oltre tre milioni e mezzo di contatti, le foto delle nozze di sua madre Claudia Marthe che nel fine settimana ha detto “Sì, lo voglio” al suo storico compagno, Francesco Cramer.

La popstar romana non è riuscita a contenere la felicità per il giorno speciale di sua madre, a cui è legatissima. “Auguri mammina e Francy”, ha scritto su Instagram a corredo di uno scatto in cui compare la donna, raggiante in abito bianco.

E lei? La cantante, icona della moda, ha scelto un abito arancione, una tonalità vitaminica che riflette la gioia di una giornata che non dimenticherà facilmente. Anche perché ha dovuto esibirsi a cappella, una cosa che – ha confessato – l'ha messa non poco in imbarazzo.

Elodie ha cantato per sua madre Le poche istantanee condivise da Elodie del matrimonio di sua madre restituiscono l'armonia e il divertimento di una giornata che significa molto per la cantante e la sua famiglia.

Normalmente riservata sulla sua vita privata, Elodie non ha mai esitato a raccontare i dettagli della sua infanzia a Roma, al Quartaccio, un quartiere difficile che ha fatto da sfondo ad anni complicati, caratterizzati dalla separazione dei suoi genitori e ai problemi di sua madre che l'ha avuta quando aveva 21 anni.

Claudia Marthe, che si è separata dal padre di Elodie molti anni fa, ha ritrovato l'amore con Cramer, che le ha chiesto di sposarla nel 2021. Finalmente felice, la donna, che oggi ha cinquantasette anni ed è un'artista visiva, ha chiesto a sua figlia di cantare per lei nel giorno delle sue nozze.

Elodie non ha potuto tradire le richieste della sposa, anche se la cosa l'ha messa parecchio in difficoltà. Nonostante le apparenze, lei resta timida, ha ammesso parlandone con Vanity Fair. Per le nozze, dunque, ha cantato a cappella. Tra il pubblico (di invitati) mancava Andrea Iannone. Il pilota non compare nelle Stories di Elodie ma i bene informati assicurano che tra i due non c'è nessuna crisi. leggi anche Elodie festeggia il ritorno alle gare con podio di Andrea Iannone

Per la sposa due abiti bianchi Niente scatti con Iannone ma, in compenso, tante istantanee di un matrimonio di famiglia, con Elodie in abito lungo stile caftano, una creazione elegante e contemporanea di Taller Marmo, e gli sposi felici alle prese col taglio di una tradizionale torta multipiano.

La sposa, che ha indossato per la cerimonia un abito midi decorato con frange di perle tono su tono, ha fatto un cambio d'abito e ha concluso il party nuziale con un abito satin con scollo all'americana impreziosito da una sciarpa al collo. La festa si è svolta sul Lago di Como a Villa Adelaide Tassera che è stata addobbata con fiori bianchi e chic e catene di lampadine scintillanti.

vedi anche Jacquemus a Capri, le star presenti alla sfilata, da Dua Lipa a Elodie