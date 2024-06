Il mondo di Patty, Juan Darthes condannato per abusi su Thelma Fardin

Thelma Fardin su Instagram: "Non ho mai cercato vendetta, volevo dare giustizia e riparo a quella ragazza che ero. Volevo poter guardare i miei figli negli occhi e dire loro che ho fatto tutto il possibile per rendere il mondo in cui li ho portati un mondo più giusto"

Juan Darthes è stato condannato a sei anni di reclusione per lo stupro di Thelma Fardin , entrambi attori della serie televisiva Il mondo di Patty con i ruoli di Leandro Díaz Rivarola, padre della protagonista, e di Josefina Giusy Beltrán. I fatti sarebbero avvenuti nel 2009 in Nicaragua .

Il tribunale di San Paolo , Brasile, ha condannato l’attore a sei anni di carcere per lo stupro di Thelma Fardin, all’epoca dei fatti sedicenne. Il processo, avviato nel 2021 , ovvero circa tre anni dopo la denuncia dell’attrice, è giunto alla sua conclusione. I fatti presi in esame sarebbero avvenuti in Nicaragua.

In seguito alla condanna, l’attrice ha scritto un lungo messaggio su Instagram: "Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnata, a tutti coloro che mi hanno creduta, supportata, sostenuta. Coloro che hanno visto da vicino il mio dolore e mi hanno aiutato ad andare avanti”.

Thelma Fardin ha aggiunto: “Non ho mai cercato vendetta, volevo dare giustizia e riparo a quella ragazza che ero. Volevo poter guardare i miei figli negli occhi e dire loro che ho fatto tutto il possibile per rendere il mondo in cui li ho portati un mondo più giusto. Oggi questo è un messaggio di speranza per tutte le persone che hanno subito e subiscono violenze. È la speranza che possa arrivare giustizia”.

L'attrice ha proseguito: “La giustizia la costruiamo insieme, per questo è fondamentale che se qualcuno ti racconta la sua storia, il suo dolore, non lo giudichi, non lo ritieni responsabile. Abbiamo bisogno di empatia e amore per consentire a più persone di parlare. I pregiudizi hanno sempre riguardato le vittime, mentre il giudizio dovrebbe riguardare solo i carnefici. La giustizia spesso non è riparatrice, ed è per questo che deve esserlo il tessuto sociale”.