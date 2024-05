Jaws, polemiche per discorso sessista e transfobico Richard Dreyfuss

Il cinema Cabot di Beverly, in Massachussetts, si è scusato con il pubblico che sabato 25 maggio ha assistito alla proiezione del film Lo squalo con la star Richard Dreyfuss, che avrebbe espresso presunte opinioni sessiste e transfobiche. L’attore è salito sul palco per il Q&A indossando un vestito sopra i suoi abiti e scuotendo i fianchi sulle note di Love Story di Taylor Swift. Avrebbe poi preso di mira Barbra Streisand che, secondo quanto riportato dai social media, avrebbe definito un “genio” che lui, però, non avrebbe ascoltato perché lei è “una donna, e una donna non dovrebbe avere quel potere”. Il vincitore del premio Oscar avrebbe poi attaccato i genitori delle giovani persone trans perché, come riportato da Deadline, “non dovreste ascoltare un bambino di 10 anni che dice di voler essere un maschio piuttosto che una femmina”. Come riportato dal Boston Globe, secondo Dreyfuss acconsentire alla transizione sarebbe infatti “segno di cattiva genitorialità e un giorno quei ragazzi potrebbero cambiare idea”. L'attore si sarebbe infine scagliato contro le nuove regole di inclusività dell’Academy, che aveva già contestato nel 2023 in un’intervista rilasciata all’emittente televisiva statunitense PBS. “Mi fanno vomitare, perché questa è una forma d’arte”, aveva dichiarato all’epoca. “È anche una forma di commercio e fa soldi. Ma è un’arte. E nessuno dovrebbe dirmi, come artista, che devo cedere alla versione più recente del concetto di moralità”. Aveva poi proseguito: “Che cosa rischiamo? Rischiamo davvero di ferire i sentimenti delle persone? Non si può legiferare a riguardo, e bisogna lasciare che la vita sia la vita. E mi dispiace, non penso che ci sia una minoranza o una maggioranza nel paese che debba essere accontentata in questo modo”.