Incidente a Napoli per Gaetano Di Vaio, attore e produttore di Gomorra

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giuliano di Giugliano Gaetano Di Vaio , 56 anni, produttore e attore di Gomorra , la serie tv ispirata al romanzo di Roberto Saviano . Nella notte tra il 15 e il 16 maggio un equipaggio del 118 ha prestato i primi soccorsi e ha predisposto il trasporto d’urgenza in pronto soccorso per l’attore napoletano, che mentre percorreva il lungo stradone di via Santa Maria a Cubito a Qualiano, in provincia di Napoli, ha avuto un incidente in scooter . Sulla dinamica dell'accaduto indagano ora i carabinieri. Di Vaio avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo mezzo di trasporto, ma non è ancora chiaro se ciò sia avvenuto a causa della collisione con un altro veicolo, di un attimo di distrazione o delle condizioni accidentate della pavimentazione stradale.

UNA STORIA DI RISCATTO

Nato nel quartiere Piscinola, nella periferia di Napoli, Gaetano Di Vaio ha trascorso durante l’adolescenza un periodo in riformatorio e, successivamente, nel carcere di Poggioreale per le accuse di rapina e di spaccio di stupefacenti. Negli anni della detenzione, terminata nel 1998, l’attore e produttore ha anche posto le basi per il proprio futuro di riscatto, diventando operatore culturale. In seguito, è entrato a far parte della Compagnia “I ragazzi del Bronx napoletano” di Peppe Lanzetta, e ha poi fondato l’associazione culturale e casa di produzione cinematografica Figli del Bronx. Attento ai temi del degrado e del riscatto delle periferie urbane, Di Vaio ha prodotto la serie tv Gomorra, dove ha anche recitato nel ruolo di Baroncino, e film come Napoli Napoli Napoli di Abel Ferrara, Là-bas – Educazione criminale e Take Five di Guido Lombardi, Ritratti abusivi di Romano Montesarchio e Per amor vostro di Beppe Gaudino. Di Vaio è anche sceneggiatore e interprete, avendo esordito in 4-4-2 – Il gioco più bello del mondo di Roan Johnson e Michele Carrillo e recitato tra gli altri in Sotto la stessa luna di Carlo Luglio.