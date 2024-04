Al Sanremo di Antonella Clerici, molti cantanti hanno scelto di non andare. Il motivo? Un pregiudizio nei suoi confronti. Ospite di Belve nella puntata di martedì 23 aprile, la conduttrice ha svelato a Francesca Fagnani il nome di un cantante non troppo gentile.

Antonella Clerici e il "sugo-gate"

La puntata di Belve di martedì 23 aprile non è ancora andata in onda, ma già si parla di Antonella Clerici e delle sue rivelazioni. Il motivo? La conduttrice, tra i volti più amati della televisione italiana, a Francesca Fagnani ha parlato della sua esperienza a Sanremo. E di come molti cantanti rifiutarono di partecipare all'edizione da lei condotta, per una sorta di pregiudizio (Antonella Clerici, che ha esordito come giornalista sportiva, ormai da anni conduce programmi di cucina ndr.). Un artista, addirittura, avrebbe detto: "Sa di sugo". Per la verità, tali parole le sono state riportate. Motivo per cui, spiega Antonella, se non è vero si scuserà. Ma, se è vero, si aspetta delle scuse. Chi è quell'artista? Il video d'anteprima, postato da Francesca Fagnani sulla sua pagina Instagram, s'interrompe prima. Ma, nel corso della puntata, quel nome verrà svelato.