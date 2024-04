Cole Brings Plenty trovato morto, era sparito da una settimana

Era scomparso da una settimana, travolto e sconvolto dalle accuse di un presunto caso di violenza sessuale. Cole Brings Plenty, 27 anni, tra i protagonisti della serie tv 1923, dove interpretava Pete Plenty Clouds, è stato trovato morto nella contea di Johnson, in Kansas. Discendeva da nativi americani della tribù Lakota.



Al momento non si conoscono le cause del decesso. L'ufficio dello sceriffo ha comunicato che gli agenti della polizia sono stati chiamati a Homestead Lane nella tarda mattinata del 5 aprile in quanto era stata segnata a un'auto sospetta parcheggiata sul ciglio di una strada. Il corpo di Cole Brings Plenty è stato rinvenuto in un'area boschiva. Non si conoscono le cause del decesso: per appurarne il motivo verrà eseguita l'autopsia.