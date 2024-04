Diletta Leotta si sposerà con Loris Karius a Vulcano

La conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle convoleranno a nozze il 22 giugno nella romantica location delle Isole Eolie

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. Non è ancora noto se il matrimonio sarà celebrato con rito religioso o civile, ma la location scelta sembrerebbe essere l’hotel a 5 stelle Therasia Resort, affacciato sul magico tramonto sui faraglioni. La conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle, che forse atterreranno in elicottero e scatteranno uno shooting fotografico tra promontori e panorami mozzafiato, avevano fatto un sopralluogo già lo scorso ottobre in compagnia della figlia Aria e della mamma di lei, Ofelia Castorina. “Nel mio posto del cuore”, aveva scritto allora sui social la futura sposa.



I DETTAGLI TOP SECRET All'inizio di marzo, ospite di Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno, Diletta Leotta aveva annunciato la data delle nozze con Loris Karius. La conduttrice aveva raccontato di non aver ancora scelto il vestito e di essere nella "fase di panico" per l'organizzazione, ma non aveva aggiunto ulteriori dettagli. Sembrerebbe, però, che l'amica Elodie possa essere candidata per il ruolo di damigella della sposa.

LA STORIA D'AMORE Diletta Leotta e Loris Karius sono una coppia da un paio d'anni. I due si erano incontrati in Inghilterra, dove la conduttrice aveva seguito un corso per migliorare l'inglese. "La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: "Ho incontrato l'uomo della mia vita", aveva detto lei in un'intervista. "Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Tra noi c'è stata una connessione automatica. Mi è piaciuta al primo sguardo", aveva confermato lui. A gennaio Leotta ha svelato la proposta di matrimonio, mantenuta segreta dall'estate precedente: "Ho detto sì", ha scritto su Instagram la conduttrice, che ha pubblicato una foto con l'anello e il pancione in vista. "Mi piacerebbe sposarmi. Il matrimonio arriverà, ma adesso c'è Aria che ha portato una luce nuova. Vogliamo concentrarci su di lei e poi pensare al prossimo step", aveva dichiarato a Verissimo lo scorso novembre, a pochi mesi dalla nascita della bambina, avvenuta lo scorso 16 agosto. Una gioia che ha accresciuto il sogno di costruire una grande famiglia: "Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli". Prosegue quindi a gonfie vele l'amore con Loris, l'uomo "che mi ha cambiato la vita. È quello giusto, quello che arriva al momento giusto e che non ti dà neanche la possibilità di pensare troppo perché l'istinto ti dice che quella è la strada giusta".