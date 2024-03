Grande Fratello, in quattro al televoto

grande fratello, cos’è successo giovedì 14 marzo

Nuovo appuntamento con la casa più spiata del piccolo schermo. Giovedì 14 marzo Alfonso Signorini ha riacceso i riflettori sullo studio di Cinecittà, presenti Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli (FOTO) in quello di rappresentante del pubblico social.

Al centro il verdetto del televoto con cui il pubblico ha condannato Anita Olivieri al ballottaggio. Queste le percentuali di voto: il 24% per Giuseppe Garibaldi, il 23% per Simona Tagli, il 20% per Federico Massaro, il 19% per Massimiliano Varrese e infine il 14% per Anita Olivieri.