Martina Stella e Andrea Manfredonia si separano: accordo consensuale

La notizia della crisi della coppia era già emersa alcuni mesi fa. In una recente intervista, l'attrice aveva sottolineato il difficile momento che la sua famiglia stava attraversando. Ora, secondo quanto riportato dal Messaggero, i due ex coniugi hanno trovato un accordo ufficiale che ha sancito la loro separazione

Martina Stella e Andrea Manfredonia hanno deciso di separarsi. I due erano sposati da sette anni e avevano convissuto per tre prima del matrimonio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tribunale civile di Roma avrebbe emesso il decreto di omologazione, il che rende efficace l'accordo di separazione consensuale tra le parti. Sia l'attrice che il procuratore sportivo avrebbero preso questa decisione in modo pacifico, spiega il quotidiano. L'accordo raggiunto prevede l'affidamento congiunto del loro figlio, di tre anni, e stabilisce che Martina Stella rimanga a vivere a Roma con il bambino, oltre alla figlia nata dalla precedente relazione con Gabriele Gregorini. Manfredonia, inoltre, dovrà versare un assegno all'ex moglie per il mantenimento del figlio.

In crisi dall'agosto dello scorso anno

Come spiega sempre Il Messaggero, Stella e Manfredonia avrebbero affrontato una grave crisi lo scorso agosto. L'attrice, spiega il quotidiano, avrebbe scoperto una relazione extraconiugale del procuratore sportivo. In un'intervista concessa al settimanale Oggi a gennaio, Stella aveva parlato del difficile momento che stava attraversando il suo matrimonio, dichiarando che i motivi che avevano portato alla crisi erano "insuperabili" e che le avevano causato "tantissimo dolore", spiegando che "i rapporti" erano però tornati "rispettosi". Inoltre, aveva aggiunto: "È un periodo di ricostruzione non facile. È difficile parlare dei momenti dolorosi e sui social cerco sempre di mantenere un'immagine positiva, ironica e solare come sono io".