1/12 Crediti: Fotosenzaposa wedding photographers

Al via la nuova edizione di Matrimonio a prima vista, il programma in cui sei partecipanti decidono di sposarsi al buio. Un team di tre esperti li segue per alcune settimane fino al momento della decisione finale: restare insieme o separarsi? Ilaria Spillari è una consulente di marketing e viene da Milano

Matrimonio a Prima Vista Italia 2024, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione