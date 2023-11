Matrimonio a Prima Vista 2023, la scelta finale delle coppie

In attesa della messa in onda su Real Time, su Discovery + è andata in onda l'ultima puntata dell'undicesima edizione del reality show. Ecco cosa hanno deciso i sei protagonisti di questa edizione

Non ha funzionato tra Gianna e Juanchi

Sonia e Alberto, Gianna e Juanchi e Valentina e Alessandro, vale a dire i sei concorrenti di Matrimonio a prima vista 11, hanno deciso che direzione dare alla propria vita sentimentale dopo aver sperimentato per settimane la vita a due in quello che è l'esperimento di vita coniugale più originale della tv.

I sei partecipanti del reality show non hanno tradito le aspettative del pubblico che ha seguito l'edizione in onda questo autunno poiché, a differenza di ciò che è accaduto in qualche stagione precedente, questa volta hanno effettuato scelte finali abbastanza in linea con quanto visto nelle varie puntate.

Il pubblico del date show aveva pochi dubbi sul futuro del matrimonio tra Gianna Di Rosa e Juanchi Sanchez che si sono separati al termine di un percorso travagliato. Tra marito e moglie non c'è stata mai grande comunicazione e ciò ha aggravato la mancanza di fiducia di lui che, pur essendo partito pieno di speranza nei confronti della sua sposa, non è riuscito a superare i suoi silenzi sui traumi della sua vita sentimentale passata. Alla riconsegna degli anelli nuziali, Gianna ha affermato di non essere interessata a mantenere neppure l'amicizia con il trentacinquenne di origine sudamericana.