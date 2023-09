Forte del successo delle passate stagioni, torna il dating show dedicato ai single disposti a convolare a nozze "al buio". I nuovi episodi, in chiaro, da mercoledì 13 settembre all'8 novembre. Ecco chi sono i sei partecipanti dell'edizione 2023



Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto sono pronti per una nuova stagione di Matrimonio a prima vista, il reality show di successo che punta a far sposare delle coppie di persone che non si sono mai viste prima, disposte a trovare l'amore per la vita in tv.

Le nuove puntate, già disponibili dal 6 settembre su Discovery +, arrivano in chiaro in prima serata su Real Time da mercoledì 13 settembre. Il gran finale è in programma per l'8 novembre. Ecco i nomi dei partecipanti di quest'anno.



Le tre coppie dell'edizione 2023

Tre donne e tre uomini secondo la formula vincente che ha decretato il successo anche nel nostro Paese di Matrimonio a prima vista.

Per l'edizione 2023 si incontreranno all'altare le coppie formate da Sonia e Alberto, Gianna e Juanchi e Valentina e Alessandro.

Sonia, 27 anni, di Faenza, ha lavorato da giovane nella pizzeria del compagno di sua madre; Alberto, 28 anni, di Nova Milanese, si dichiara una persona sensibile, caratteristica che lo ha condotto a una serie di relazioni sbagliate.

Gianna, 28 anni, di Eraclea, non riesce a fidarsi degli uomini; Juanchi, 35 anni, di Montebelluna e di origine sudamericana, è l'unico single della sua famiglia ed è in cerca di una moglie.

Valentina, 29 anni, bergamasca, sarà invece la sposa di Alessandro, 27 anni, di Milano. Anche loro sono chiamati, come glialtri partecipanti, a sperimentare la tenuta di un legame mentre provano a conoscersi. leggi anche Matrimonio a Prima Vista Italia 2023, su Real Time la nuova stagione

Gli esperti e le regole del dating show

Anche per quest'anno a guidare i sei concorrenti ci penseranno i tre esperti dello show. Il team è composto dalla sessuologa Nadia Loffredi, chiamata a valutare l'affinità sessuale delle coppie, il sociologo Mario Abis che interpreterà le dinamiche delle coppie in relazione al contesto sociale di ciascuna, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Come sempre, gli sposi vivranno per un mese da marito e moglie, un esperimento di vita a due che terminerà con la scelta di restare sposati oppure di sciogliere il vincolo matrimoniale entro sei mesi dalla cerimonia di nozze.

Non tutti restano insieme - come saprà il pubblico affezionato allo show - ma non è detto che, a telecamere spente, il gioco possa dare inizio ad un legame duraturo. approfondimento Matrimonio a Prima Vista Italia, ecco le coppie ancora insieme

