Prima cantante e poi stilista, ha creato uno dei simboli della cultura giovanile degli anni Cinquanta, oggi oggetto del desiderio dei collezionisti dei capi d'abbigliamento vintage

Juli Lynne Charlot, inventrice della gonna a ruota, è morta il 3 marzo nella sua casa di Tepoztlán, in Messico, all’età di 101 anni. Nata con il nome di Shirley Agin il 26 ottobre 1922 a New York da una coppia di immigrati ebrei dell’Europa dell’Est, Charlot si è trasferita da bambina nel sud della California dove il padre Phillip, un elettricista, e la madre Betty, una ricamatrice, lavoravano negli studi di Hollywood. Tra gli amici di scuola, la piccola contava anche le future attrici Judy Garland, Ann Miller e Lana Turner. Dotata di una bella voce da soprano, Charlot ha preso le prime lezioni di canto all’età di tredici anni per diventare una cantante d’opera. Come riportato da The New York Times, “sarei diventata la più grande interprete di Mozart”, ha detto. Convinta che il nome Shirley non fosse adatto per una diva, ha presto adottato un appellativo alternativo, Juli Lynne.

LA CARRIERA DA CANTANTE E I QUATTRO MATRIMONI Dopo aver ottenuto il diploma alla Hollywood High School, Charlot ha cantato con la Los Angeles Civic Light Opera e con l’orchestra di Xavier Cugat, mentre durante la Seconda Guerra Mondiale è apparsa con i fratelli Marx in un tour delle basi militari negli Stati Uniti: “Ero molto bella allora”. Negli anni delle performance ha sempre disegnato il proprio guardaroba, ma non ha mai appreso l'arte del cucito perché “non volevo essere una donna di fatica, come mia madre”, e ha quindi assunto una sarta per realizzare i disegni di stoffa. Appassionata del romanticismo perché “ero sempre innamorata di qualcuno”, la donna che ha collezionato tra gli ammiratori celebrità come gli attori Harold Lloyd e Gary Cooper e il violinista Isaac Stern si è sposata quattro volte, “con due miliardari, un conte reale e un figlio di un barone”. Per lei, il primo matrimonio con il primo miliardario “non contava davvero”, tanto che la coppia ha divorziato dopo appena tre giorni. Subito dopo la guerra, Charlot è invece fuggita a Las Vegas con il visconte Philip Charlot, prima ufficiale della British Royal Navy e poi montatore di film di Hollywood. Su sua richiesta, la cantante ha rinunciato alla carriera. approfondimento Paris Fashion Week, le star in prima fila alle sfilate. FOTO

L'INVENZIONE DELLA "POODLE SKIRT" Nel dicembre 1947, Charlot ha ricevuto un invito per una festa di Natale a Hollywood. Il marito aveva perso il lavoro, e lei non possedeva abiti adatti o denaro sufficiente per acquistare vestiti nuovi. La madre, ormai proprietaria di una piccola fabbrica di abbigliamento per bambini, ha allora regalato alla figlia un’ampia striscia di feltro in tinta unita bianco, che Charlot ha prima tagliato in un grande cerchio e ha poi decorato con applicazioni di alberi di Natale in feltro verde. “Mia madre aveva una scatola di sigari piena di gingilli che usava nel suo lavoro. Quelli finivano sugli alberi di Natale come decorazioni”, ha raccontato la stilista. Alla festa, la vivace gonna a ruota ha fatto scalpore e ha immediatamente ispirato una serie di capi analoghi, presto andati esauriti in una boutique di Beverly Hills. Terminate le vacanze natalizie, il negozio ha richiesto altri modelli decorati con un design non strettamente stagionale. Sui tessuti sono apparsi prima bassotti che si rincorrevano lungo la gonna e, subito dopo, barboncini, molto amati dai clienti all’epoca. Il successo è stato tale che la gonna a ruota, in inglese "poodle skirt", ha preso il nome proprio dal cane barboncino, nella stessa lingua chiamato "poodle". Per tutti gli anni Cinquanta, le donne e in particolare le ragazze adolescenti hanno acquistato in massa la creazione, espressione della cultura giovanile dell'epoca raccontata anche da Grease. approfondimento Usa, l'icona della moda di New York Iris Apfel è morta a 102 anni

IL SUCCESSO COME STILISTA In breve tempo, Charlot ha aperto una fabbrica di gonne a ruota adornate con rane, ninfee, scene di strade parigine, cavalli da corsa al galoppo, cascate di fiori, bicchieri di champagne ed elefanti rosa con camicette, vestiti, cappelli e borse coordinati. Inizialmente, l'attività ha vacillato: “La mamma ha impegnato il suo anello di diamanti per tre settimane di fila per aiutarmi a esaurire il libro paga”, ha raccontato la stilista all’agenzia United Press nel 1953. Tuttavia, grazie all'aiuto di un investitore e agli ordini dei grandi magazzini più esclusivi degli Stati Uniti, Charlot ha risollevato il business e ancora oggi i collezionisti di abiti vintage acquistano le sue gonne a ruota per centinaia di dollari. Giunta all'apice del successo come stilista, la donna ha però dovuto affrontare una conversazione piuttosto spiacevole con la suocera, che l’ha convocata davanti ad una tazza di tè: “Più successo hai, meno successo avrà lui. Stai distruggendo mio figlio”. Nonostante lo amasse profondamente, Charlot ha quindi concesso il divorzio al marito affinché potesse riprendersi la sua vita. Anche le successive nozze sono terminate con un divorzio. Non solo il terzo matrimonio con il secondo miliardario, ma anche il quarto con il figlio di un barone tedesco nato in Messico che le aveva omesso due precedenti matrimoni ancora in corso. Dagli anni Ottanta Charlot ha comunque vissuto a Tepoztlán, a sud di Città del Messico, dove ha prodotto interpretazioni contemporanee dei tradizionali abiti da sposa messicani. approfondimento Moda, i tagli di capelli per la primavera 2024 ispirati alle celebrity

UNA MODELLA D'ECCEZIONE Negli anni Sessanta la minigonna ha sostituito la gonna a ruota. Nel 1951, però, un fotografo ha fatto in tempo ad immortalare la futura Regina Elisabetta II in un incontro nell'abitazione del governatore generale del Canada a Ottawa. Anche l'allora principessa indossava una gonna a ruota disegnata da Charlot, di colore blu acciaio e decorata con cuori, rami fioriti e figure stilizzate di Romeo e Giulietta. approfondimento Moda Primavera/Estate 2024, le tendenze dalle sfilate