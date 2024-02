Drusilla Foer in ospedale, annuncia il ricovero per polmonite

“Ma voi siete pazzi! Andatevene, uccelli del malaugurio!”. In un video pubblicato sui social, Drusilla Foer, al secolo Gianluca Gori, ha annunciato con ironia di essere ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. L’artista fiorentina, distesa in un letto della struttura sanitaria, ha ripreso un capannello di amici e di familiari con i volti coperti dalle mascherine e tutti appostati sul fondo del giaciglio mentre rivolgono alla malata una serie di raccomandazioni. “Ormai sei arrivata ad una certa età, comincia a riguardarti. Quando ti muovi comincia ad usare la tua vestaglina”, dice uno di loro. “Mi raccomando, ti devi riposare. E, se possibile, scrivi anche due paroline su di noi”, fa eco un altro, che allude alla stesura di un testamento in loro favore. “Muoviti lentamente”, aggiunge una donna. “Ho una polmonite bilaterale e questo va ammesso, ma mi sto curando!”, ribatte Foer prima di invitare i parenti a riprodurre il gesto scaramantico delle corna. “Ci rivediamo presto!”, ha scritto infine.