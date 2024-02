Morto il papà di Eros Ramazzotti, l'addio di Aurora a nonno Rodolfo

“Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio tra le tue braccia. Sono contenta che tu sia riuscito a conoscerlo, ci mancherai tanto. Fai buon viaggio nonno R., non eravamo pronti a salutarti”. L’affettuoso saluto di Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato in una story Instagram un’immagine di molti anni fa, quando piccola e sorridente tra braccia sicure riceveva sulla guancia un sonoro bacio, è per nonno Rodolfo, scomparso il 22 febbraio all’età di 87 anni. Anche Eros Ramazzotti ha dedicato un pensiero al padre, tornando indietro nel tempo con una foto scattata insieme e accompagnata da due coincise ma efficaci parole, “Ciao pa’”, titolo di un suo brano del 1987 dedicato proprio al genitore. Rodolfo era un operaio edile, ed Eros era molto legato a lui, come testimoniato dal messaggio lanciato dal palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo: “Mi ha dato la voglia, la forza e la spinta giusta, non mi ha mai chiuso le porte. Questo è un messaggio rivolto a tutti i genitori, i quali dovrebbero lasciare libero arbitrio ai propri figli almeno per provarci”.