Giorgia Soleri, secondo i follower somiglia alla mamma di Ghali

Tutto è cominciato con una foto, scattata in macchina, che ritrae Ghali mentre stampa un bacio sulla guancia della madre. L'attenzione degli utenti, anziché sul quel dolce gesto, si è concentrata però su un particolare: la donna somiglia molto all'attivista e scrittrice Giorgia Soleri.

La somiglia tra la mamma di Ghali e Giorgia Soleri

"Siamo a quota due persone che mi scrivono: Pensavo fossi tu in questa foto. Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata per una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece, mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata purtroppo", ha scherzato Giorgia Soleri, facendo riferimento proprio a quella foto e alla somiglianza notata dai fan. Dietro l'immagine, e dietro ai tratti piuttosto simili, c'è però dell'altro. Come ha lei stessa spiegato, un po' scherzando e un po' no, diverse volte in passato ha provato a scrivere in privato al rapper. Lo dimostrano le schermate dei suoi direct. "Per tutte quelle che mi stanno scrivendo: Fatti avanti!... Pivelle sappiate che è dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo c****a di striscio". Rivolgendosi a Ghali, Giorgia gli dice che - in caso sia uno di quegli uomini che cerca compagne che somiglino alla madre - potrebbe davvero averla trovata. Del resto, dopo la fine della sua relazione con Damiano David, l'attivista è single. E non ha mai nascosto di aver voglia di tornare ad amare.