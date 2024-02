Chi è Gaetano Castelli, l'architetto della scenografia di Sanremo

Gaetano Castelli, architetto, ha firmato le scenografie di tutti e cinque i Festival di Amadeus. Per questo motivo, e per la sua carriera lunga sei decenni, è stato premiato nel corso della seconda puntata di Sanremo 2024. A consegnargli il Premio 60 anni di carriera - Città di Sanremo, la figlia Chiara, sua fidata collaboratrice.

La consegna del premio

Amadeus, introducendo Gaetano Castelli, ha spiegato: "Quando la musica incontra un palco così, tutto diventa magico". In effetti, la scenografia di Sanremo (LO SPECIALE) è qualcosa di straordinario. E il merito va all'architetto Gateano Castelli, alla figlia Chiara e alla loro arte. Non solo ha realizzato le cinque scenografie dei cinque Festival di Amadeus: Castelli ha lavorato per bene 22 volte al palco dell'Ariston, dal 1987 (edizione condotta da Pippo Baudo e vinta da Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi ndr) alle ultime nove consecutive. Col premio tra le mani, l'architetto ha ringraziato la Rai, gli addetti alla scenografia, i costruttori, i macchinisti, i pittori, i decoratori, e tutte quelle persone che permettono ai suoi progetti (e ai suoi sogni) di diventare realtà.