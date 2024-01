Samantha Fox ubriaca scatena rissa su volo, arrestata

Notte in carcere per Samantha Fox. La modella, cantante e attrice è stata arrestata lo scorso venerdì a Londra in seguito a una rissa da lei scatenata a bordo di un volo della British Airways. La donna, 56 anni, si trovava su un aereo in partenza dallo scalo londinese di Heathrow con destinazione Monaco di Baviera. Come hanno riferito alcune fonti al tabloid inglese The Sun, il velivolo era sulla pista quando è scoppiata la discussione tra Fox e un altro passeggero del volo. Le procedure di decollo sono quindi state interrotte e i passeggeri sono dovuti scendere, per poi riprendere il loro viaggio il giorno successivo. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato l'ex modella che, come riferito, era visibilmente ubriaca. Samantha Fox è poi stata rilasciata su cauzione il giorno successivo, dopo essersi detta "profondamente dispiaciuta per l'accaduto e per i disagi causati", si legge su The Sun, e starebbe aiutando la polizia a chiudere il caso.