Giacomo Rovero è il nuovo solista del Royal Ballet di Londra

La nomina al termine di una recita dello 'Schiaccianoci'. Il ballerino, ricorda il quotidiano piacentino Libertà, è al Royal Ballet dalla stagione 2017-18. Dopo i primi anni di studi in Italia si trasferisce a 14 anni in Germania, per perfezionarsi alla scuola dell'Hamburg Ballet. Dopo due anni l'audizione per la Royal Ballet School. Si è diplomato come "Most Outsanding Male Graduate" della classe 2016. Poi l'ingresso in compagnia. E ora l'annuncio della promozione a solista.

