È morto l'attore Sebastiano Lo Monaco, grande interprete di Pirandello

Sebastiano Lo Monaco, attore, regista e drammaturgo siciliano, è morto all'età di 65 anni. Nato a Floridia, in provincia di Siracusa, ma molto legato anche ad Agrigento, è stato un grande interprete delle opere di Pirandello tra cui Così è (se vi pare), Il berretto a sonagli, Questa sera si recita a soggetto, Sei personaggi in cerca d'autore. Lo Monaco è anche stato dal 2015 al 2020 il direttore artistico del teatro Pirandello. "Appresa la notizia della morte di Sebastiano Lo Monaco, grande attore e regista, cultore e profondo conoscitore delle opere pirandelliane nonché Direttore Artistico del nostro Teatro dal 2015 al 2020, l'intera governance della Fondazione Teatro Pirandello esprime il proprio sentito cordoglio", ha scritto il Teatro Pirandello sui social. Oltre alla carriera teatrale, Lo Monaco ha anche recitato al cinema e in televisione.

Il sindaco di Siracusa: "sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano"

"Sebastiano Lo Monaco è stato un attore di talento, capace di misurarsi con il cinema e la televisione ma che ha legato il suo nome al teatro in maniera indissolubile, anche nella come regista e produttore", ha affermato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. "I siracusani lo ricorderanno sempre per le numerose partecipazioni alle Rappresentazioni classiche del Teatro Greco - ha aggiunto - ma il suo repertorio di personaggi era vasto e variegato, tutti caratterizzarti con un'impronta personalissima. La sua scomparsa è una perdita per il teatro italiano e un impoverimento per il panorama artistico di Siracusa. Alla famiglia il cordoglio personale, dell'Amministrazione e della città".