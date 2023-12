Sistina Chapiteau, il teatro apre a Milano il 13 dicembre con Cats

La versione itinerante del teatro romano del musical arriva nel capoluogo lombardo grazie a Massimo Romeo Piparo. Il primo spettacolo sarà Cats con Malika Ayane

Mancano solo quattro giorni al debutto nel cuore di Milano de Il Sistina Chapiteau, il primo Teatro itinerante d’Italia dedicato alla commedia musicale, progettato e realizzato da Massimo Romeo Piparo, regista, autore e produttore dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni. Mercoledì 13 dicembre il via a questa nuova avventura in una "opening night" da non perdere: le luci della grande struttura viaggiante si accenderanno infatti per la prima volta con Cats, il Musical firmato da Piparo e interpretato da Malika Ayane, che resterà in scena per tutte le feste di Natale.

Il tendone montato allo Scala Farini Il nuovo Chapiteau, gemello viaggiante con gli stessi colori e la stessa atmosfera dell'originale, sarà allestito nel centralissimo Scalo Farini: in questi giorni il teatro sta già prendendo forma, in un brulicare continuo di attività frenetiche. Per costruire il Sistina Chapiteau sono serviti infatti 3,9 tonnellate e 4200mq di pvc, 130 mt di tralicci, 1600 mt di ferro per pali, 500 picchetti e ben 25 tir per trasportare tutto il materiale. Attraverso dei tunnel di collegamento si accederà direttamente alla sala che ospiterà 1.500 posti, sul palcoscenico di oltre 300 mq saranno accolti allestimenti di grande portata, con un’ottima visuale da ogni ordine di posto.

IL VIA CON CATS Anche Milano, come dimostra il patrocinio già concesso all'iniziativa dal Comune, è in trepidante attesa del debutto di questo progetto visionario che promette di far vivere al pubblico serate magiche, rispettando il comfort di una vera sala teatrale. Un nuovo imperdibile inizio che è anche un ritorno, non solo per rinsaldare il rapporto d'amicizia della città con il Sistina (un legame che affonda le proprie radici già nella metà degli anni ’90) ma per vivere insieme tante altre entusiasmanti esperienze teatrali. A calcare per la prima volta l'imponente palcoscenico del Sistina Chapiteau sarà dunque il cast di Cats, la grande produzione di Piparo che nella scorsa stagione ha già registrato numeri record, grazie all'intensa interpretazione di Malika Ayane, agli straordinari "artisti-gatti", con alcuni tra i più affermati performer italiani, all'Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e alle coreografie di Billy Mitchell, Il Musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel Thomas Stearns Eliot, sarà in scena al Sistina Chapiteau per tutte le feste natalizie, fino al prossimo 7 gennaio. vedi anche Cats, 15 sold out per il musical con Malika Ayane al Sistina. VIDEO