The Village Parco de' Medici festeggia 25 anni con un evento

In occasione dello speciale anniversario del Centro, dal 1 dicembre al via due weekend prenatalizi tra intrattenimento, anteprime e tanto divertimento. Con un giorno extra lunedì 11 dicembre e l’anteprima di “Adagio” di Stefano Sollima

The Village Parco De’ Medici e The Space Cinema presentano "Festeggiamo insieme 25 anni di magia”. Per celebrare l’anniversario del Centro, dal 1 dicembre, al via due weekend con un ricco programma all’insegna di anteprime cinematografiche, di ospiti speciali e del divertimento per grandi e piccoli. Con un giorno extra.

Ad oggi il The Village - che ospita uno dei multisala del circuito The Space Cinema fin dalla sua inaugurazione - rappresenta un polo del food e dell’intrattenimento unico nel panorama della Capitale, evolutosi sia dal punto di vista del design, che da quello commerciale negli ultimi anni. “Siamo felici di festeggiare un traguardo così importante. Abbiamo deciso di celebrarlo in grande stile con questi due weekend di eventi, anche per presentare le novità del nostro Centro. In questi 25 anni non abbiamo mai smesso di evolverci, per cercare di offrire al nostro pubblico uno spazio in cui trascorrere del tempo in compagnia, con un’offerta food ed entertainment di livello" dichiara Oliviero Albini, Direttore del The Village.

La grande novità del The Village sarà, tra l’altro, l’apertura di E-gokart, che consentirà alle persone di fare il pieno di adrenalina: si tratta di una pista indoor da oltre 460 metri su 3 livelli sostenibile, con go-kart totalmente ad alimentazione elettrica. E parlando di intrattenimento parliamo ovviamente di JoyVillage, il centro divertimenti che da anni offre agli ospiti di The Village innumerevoli opportunità di svago e divertimento adatto a tutte le fasce d’età. Nel corso dei weekend di festa saranno diverse le promozioni attive e fruibili attraverso la JoyApp.

“Un tempo lungo 25 anni, trascorso al fianco di ogni spettatore che ha scelto di vivere la magia del grande schermo e delle sue storie straordinarie. 30 milioni di spettatori e oltre 7000 film proiettati nelle sale del nostro multisala di Parco de’ Medici, che per questo è da sempre ai vertici della classifica dei cinema italiani”, afferma Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema. “Un risultato che ci rende profondamente orgogliosi e che ci spinge a continuare a fare ancora meglio per garantire al pubblico un’esperienza sempre più di qualità”. Il venerdì e la domenica, oltretutto, i prezzi dei biglietti per assistere agli spettacoli saranno a partire da 4,90€.

I due weekend di festeggiamenti saranno strutturati giornalmente, con un palinsesto organizzato a partire dalle 17 alle 24. L’ingresso all’evento è gratuito (le anteprima cinematografiche sono a pagamento) e l’ampio parcheggio antistante il Centro consentirà di poter raggiungere comodamente la location in Via Salvatore Rebecchini, 5.

Per gli amanti del Natale ci saranno tante decorazioni che coinvolgeranno l’intero Centro: archi illuminati, personaggi natalizi e spettacoli di neve.

Durante il primo (1-2-3 dicembre), dalle 19 alle 23 sarà, poi, possibile vivere un’experience esclusiva come quella del Volo in Mongolfiera-Magic Balloon, che sarà inaugurato dalla madrina d’eccezione dell’evento Valentina Vignali, cestista, modella e creator con 3 milioni di followers. L’experience sarà solo su invito, ma una parte di biglietti sarà distribuita tramite Radio Globo, official radio dell’iniziativa, presente in tutte e sei le giornate con collegamenti in diretta e un dj set serale, dalle 20 alle 24.

Sabato 2 dicembre, dalle ore 15, presso il The Space Cinema avranno luogo le anteprime di “Prendi il Volo”, che continueranno anche il giorno successivo; e ai bambini, che potranno scattare le proprie foto con la mascotte del film d’animazione, saranno distribuiti gadget esclusivi. Dalle ore 17 trampolieri, giocolieri, maghi e musicisti dal Roma Buskers Festival intratterranno il pubblico esibendosi in piazza e all’ingresso del The Village.

Nel secondo fine settimana (8-9-10 dicembre), invece, nel giorno dell’Immacolata sarà acceso l’albero di Natale. Al The Space Cinema si terrà l’attesissima anteprima nazionale di “Wonka”, interpretato da Timothée Chalamet. Spettacoli a partire dalle ore 19.

Sabato 9 dicembre Ficarra e Picone presenteranno dal vivo, in anteprima nazionale, agli spettatori il loro ultimo film “Santocielo”. Spettacoli dalle ore 19.30.

Nella stessa giornata si terrà uno spettacolo pirotecnico, che colorerà il cielo sopra il The Village. La chiusura degli eventi è prevista per domenica 10 dicembre con spettacoli, cosplayer e altre sorprese.

Un evento speciale, infine, arriverà lunedì 11 dicembre, quando nel multisala del circuito il regista Stefano Sollima presenterà in anteprima “Adagio” insieme al cast, composto da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e Toni Servillo. Spettacoli dalle ore 19.

È possibile scoprire il programma completo di “Festeggiamo insieme 25 anni di magia” a questo link. Per acquistare i biglietti ed assistere alle anteprime cinematografiche durante "Festeggiamo insieme 25 anni di magia”, basta consultare il sito ufficiale di The Space Cinema, oppure utilizzare l’App ufficiale The Space Cinema