New York, è morto il regista irlandese Ross McDonnell

Conosciuto soprattutto per la docuserie "The Trade", che gli era valsa un Emmy nel 2021, era scomparso dal 4 novembre. La salma è stata ritrovata su una spiaggia del Queens, a Breezy Point Beach, il 17 novembre. Il 22 novembre i famigliari hanno confermato, come anticipato da NBC News, che si trattava di McDonnell. Aveva 44 anni

Il corpo era stato ritrovato senza vita su una spiaggia di New York venerdì 17 novembre. NBC News aveva anticipato qualche giorno dopo che potesse trattarsi del regista irlandese Ross McDonnell, vincitore di un Emmy per il docufilm The Trade. Poi è arrivata la conferma: i resti sono i suoi, ha fatto sapere la famiglia. Aveva 44 anni. L’ultima volta che era stato visto era il 4 novembre, quando aveva lasciato il suo appartamento nel quartiere di Bedford-Stuvyesant, nel distretto di Brooklyn, in sella alla sua bicicletta. Il mezzo è stato poi localizzato nei pressi di Fort Tilden Beach, nel distretto del Queens. La salma era poco distante, a Breezy Point Beach. Lì era stata scoperta da alcuni cittadini che, il 17 novembre, avevano informato il 911 della presenza di un torso umano nella sabbia.

La morte il 5 novembre: forse era andato a nuotare

Sul portale irlandese RIP.ie – dove vengono notificati i pubblici annunci di decesso – la famiglia di McDonnell scrive che il regista è morto “inaspettatamente” il 5 novembre. Il messaggio è datato 22 novembre. Non sono ancora state chiarite le cause della sua scomparsa, anche se fonti di NBC fanno sapere che non ci sarebbero né indizi di suicidio né di atti violenti. Si pensa che McDonnell si fosse diretto verso la spiaggia per una nuotata. Forse è poi annegato.

Chi era Ross McDonnell

Ross Alexander McDonnell era nato il 29 ottobre 1974 ad Howth, sobborgo nelle vicinanze di Dublino. Inizia a lavrare come fotografo, poi passa alla cinematografia. La sua prima opera, il docufilm Colony (2009), debutta al Toronto International Film Festival e gli vale l’IDFA First Feature Award. Nel 2021 aveva vinto un Emmy Award per la docu-serie The Trade, che esplorava il mondo dei traffici illeciti, dalla droga alla tratta di esseri umani. Nel 2018 aveva già ricevuto una nomination agli Emmy per Elián, prodotto per CNN Films e BBC, in cui raccontava la storia di Eliàn Gonzales, un bambino cubano ritrovato in mare mentre cercava di arrivare negli Stati Uniti insieme alla madre, poi affogata, e della battaglia legale tra i parenti della madre a Miami e quelli del padre a Cuba per la sua custodia.