Timothée Chalamet, canta fine sciopero al Saturday Night Live. VIDEO

Timothée Chalamet , ospite dello show statunitense Saturday Night Live , ha celebrato in un monologo la fine dello sciopero degli attori dello Screen Actors Guild contro gli Studios di Hollywood, durato 118 giorni e terminato il 9 novembre con un accordo provvisorio . Dopo aver scherzato sul divieto per gli interpreti di promuovere film e serie tv durante lo stop, tanto da essere stato autorizzato a parlare solo della pubblicità del profumo di Chanel diretta da Martin Scorsese , “e lasciate che ve lo dica, quando ricevete quella telefonata che Martin Scorsese vuole dirigervi, la prima cosa che pensate è, diamine, spero davvero che sia la pubblicità di un profumo!”, Chalamet ha intonato il brano Pure Imagination del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. La canzone ha anticipato la promozione della nuova pellicola Wonka , dove l’attore interpreta il cioccolatiere protagonista in compagnia di Hugh Grant nel ruolo di Oompa Loompa e che uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre .

UNO SKETCH DIETRO L'ALTRO

“Se volete vedere un film di tre ore e mezza, andate a vedere Killers of the Flower Moon. O aspettate Dune – Parte 2” ha proseguito Chalamet, che nella seconda pellicola interpreta il protagonista Paul Atreides. L’attore ha anche scherzato su un argomento molto dibattuto durante lo sciopero degli attori, l’intelligenza artificiale. “È così piacevole essere qui tra veri esseri umani...ma grazie al nuovo accordo del SAG-AFTRA, gli show televisivi non possono usare l’IA per fare sembrare il pubblico più numeroso di quello che è realmente. Giusto, gente sugli spalti?” ha detto mentre la telecamera inquadrava un pubblico generato proprio con le nuove tecnologie. Raggiunto dai membri del cast di SNL Marcello Hernández e Kenan Thompson e dalla comica Punkie Johnson travestita da Nicki Minaj, l’attore ha infine rappato una scherzosa canzone sulla sua perenne faccia da bambino.