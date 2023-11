Michelle Hunziker, la dedica del fidanzato Alessandro Carollo

“Come un tuono...Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita”. Michelle Hunziker ha ricevuto su Instagram una romantica dedica da Alessandro Carollo, l’osteopata che ha iniziato a frequentare dopo la separazione da Tommaso Trussardi. I due, già nelle scorse settimane immortalati dai paparazzi, non si nascondono più e sono ufficialmente una coppia. Nelle foto condivise sul social network Hunziker e Carollo si abbracciano a bordo di una moto, e a confermare il sentimento arrivano le parole di lui: “Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove...un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo! Come ti dico sempre...”Na palla de foco””. Non è passata inosservata neppure la risposta di lei: “Come sempre...mi hai fatto emozionare...ma alla fine...ti fa male il ginocchio amore?”.