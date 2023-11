Michelle Hunziker, la prima foto social con Alessandro Carollo

Da tempo, si vociferava di un nuovo amore per Michelle Hunziker. Ora a confermare indirettamente la notizia è stata la stessa conduttrice, postando uno scatto con Alessandro Carollo, il fisioterapista e osteopata romano da qualche mese al suo fianco.

La love story tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo

Riservatissima, Michelle Hunziker sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle la storia con Tomaso Trussardi. Il settimanale Chi, a inizio ottobre, l'ha sorpresa in compagnia di Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista con alle spalle alcune frequentazioni famose nel mondo dello spettacolo. Le immagini, arrivate dopo alcune voci che volevano Michelle e Alessandro impegnati in una relazione piuttosto seria, ritraevano la conduttrice mentre andava a prendere con un autista privato il presunto fidanzato, per poi dirigersi insieme a lui al Forum di Assago per assistere allo show di Checco Zalone Amore + Iva. Dopo lo spettacolo, i due avevano lasciato il forum e si erano diretti a casa di Michelle, cercando di non essere visti. Secondo i beneinformati, a quell'epoca la storia era cominciata già da un po', e si stava svolgendo nella privacy più totale per non essere soggetta a condizionamenti esterni.