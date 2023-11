Nissan CFL Lucca vince per il terzo anno consecutivo il Global Award

In 33 anni di attività CFL si è aggiudicata il titolo 9 volte attestandosi al quarto posto fra le migliori concessionarie di sempre della casa automobilistica giapponese a livello mondiale. In occasione della fiera internazionale dedicata al fumetto, all'animazione, ai giochi, ai videogiochi e all'immaginario fantasy e fantascientifico, CFL ha realizzato - in collaborazione con il fumettista Carmine di Giandomenico - la brandizzazione di un Nissan Qashqai e-POWER e di un X- Trail e-POWER e-4ORCE

Nuovo record per Nissan CFL di Lucca, che ha vinto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento Nissan Global Award. Partner Nissan dal 1990, in 33 anni di attività CFL si è aggiudicata questo titolo ben 9 volte, tanto da classificarsi al quarto posto fra le migliori concessionarie Nissan di sempre a livello mondiale per risultati commerciali e qualità dei processi di vendita e assistenza. La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo stand Foodmetti all’interno del Lucca Comics & Games, alla presenza di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia.

Nissan CFL trionfa per fedeltà e soddisfazione dei clienti Quest’anno Nissan CFL di Lucca ha vinto grazie a una quota di mercato nel canale privato pari al 4,7%, il 78% in più rispetto alla media italiana. In ambito post-vendita, la concessionaria si è distinta per un tasso di fedeltà dei clienti entro i 10 anni pari all’89%, 59 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Infine, i clienti della vendita e del post-vendita si dichiarano “totalmente soddisfatti” rispettivamente al 99,5%% e 96,9%. Il Nissan Global Award è una competizione globale basata su una serie di indicatori di business e di soddisfazione clienti, che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo, dei quali vince solo il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui tre in Italia.

Il cliente sempre al centro La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo stand Foodmetti all’interno del Lucca Comics & Games: “Anno dopo anno CFL continua collezionare successi, consolidando la sua posizione di concessionaria Nissan in Italia con il maggior numero di Global Award vinti - ha commentato Marco Toro durante la premiazione - Le ottime performance commerciali e gli elevati livelli di soddisfazione dei clienti sono la prova che tutta la squadra di CFL sa cogliere al meglio le opportunità offerte dal territorio e di abbracciare i valori Nissan ponendo sempre il cliente al centro”.

Tre titoli in tre anni Soddisfatto anche Alessandro Quirini, Titolare della concessionaria CFL di Lucca: “Tre Nissan Global Award in tre anni è un sogno che si realizza ed essere tra le prime quattro concessionarie Nissan al mondo per numero di titoli conquistati ci riempie di orgoglio. Tre numero perfetto, perché quest’anno sono anche 33 anni di CFL con Nissan. E ci sono tutti i presupposti per continuare a fare bene, grazie a una squadra professionale e motivata e alla gamma di prodotti e servizi Nissan altamente competitivi”.