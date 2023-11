Al Pacino dovrà versare 30.000 dollari al mese al figlio Roman

Stando a quanto rivelato da Page Six, l’attore dovrà versare 30.000 dollari al mese per il mantenimento di Roman, nato a giugno dalla storia d’amore con la producer Noor Alfallah

Al Pacino dovrà versare 30.000 dollari al mese a Noor Alfallah per il mantenimento del suo quartogenito. Page Six ha rivelato i dettagli dell’accordo economico raggiunto tra l’attore e la producer.

Inoltre, all’attore è stato richiesto un pagamento di 13.000 dollari per un’infermiera notturna e le spese mediche, a cui si aggiungeranno 15.000 dollari da destinare al fondo scolastico per il figlio.

Al Pacino (FOTO) è tra i nomi più celebri del cinema mondiale, nel corso della sua carriera l’artista si è affermato con interpretazioni che hanno riscritto la storia della settima arte. Tra le sue pellicole più iconiche troviamo senza ombra di dubbio Il padrino, Serpico, Quel pomeriggio di un giorno da cani e Americani.

Per quanto riguarda i riconoscimenti, ricordiamo un Premio Oscar come miglior attore per Scent of a Woman - Profumo di donna, numerosi Golden Globe e due Emmy Awards.